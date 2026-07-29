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Viral Aksi Heroik Petugas Selamatkan Pria Tertabrak Kereta di Pasuruan

Rabu, 29 Juli 2026 – 15:33 WIB
Viral Aksi Heroik Petugas Selamatkan Pria Tertabrak Kereta di Pasuruan - JPNN.com Jatim
Aksi heroik petugas Dishub menyelamatkan seorang pria dari rel kereta di Bangil, Pasuruan, viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi sesaat sebelum KA Sangkuriang melintas dan terekam CCTV. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Aksi heroik seorang petugas Dinas Perhubungan (Dishub) menyelamatkan seorang pria yang berdiri di tengah rel kereta api di Kabupaten Pasuruan viral di media sosial.

Detik-detik penyelamatan itu terekam kamera pengawas (CCTV). Dalam rekaman terlihat seorang pria tiba-tiba berdiri di tengah jalur rel saat kereta api akan melintas.

Melihat kondisi tersebut, petugas bergegas berlari dan menarik pria itu menjauh dari rel. Pria tersebut sempat berusaha kembali ke jalur kereta, tetapi terus dicegah hingga akhirnya kereta api melintas dengan aman.

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Manager Hukum dan Humas Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro membenarkan peristiwa tersebut.

Dia mengatakan kejadian berlangsung di Jalur Perlintasan Langsung (JPL) 105, Desa Masangan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Minggu (26/7) sekitar pukul 19.46 WIB.

"Betul, petugas Dinas Perhubungan. Kejadiannya saat KA Sangkuriang melintas," kata Cahyo, Selasa (28/7).

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Beruntung tidak ada korban jiwa maupun gangguan terhadap operasional perjalanan KA Sangkuriang.

"KA Sangkuriang dalam kondisi aman dan tidak terganggu meski ada kejadian tersebut," ujarnya.

Aksi heroik petugas Dishub menyelamatkan seorang pria dari rel kereta di Bangil, Pasuruan, viral di media sosial.
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TAGS   aksi heroik viral pria tertabrak kereta dishub selamatkan pria terabrak ka sangkuriang Daop 9 Jember

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