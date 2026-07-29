Dua Toko Sembako di Putat Jaya Surabaya Terbakar, 10 Mobil Damkar Dikerahkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua toko di Jalan Putat Jaya Sekolahan, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya terbakar pada Rabu (29/7) pagi.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya mengerahkan sepuluh unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api agar tidak merembet ke bangunan di sekitarnya.

Kepala Bidang Pemadaman DPKP Surabaya M Rokhim mengatakan laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 06.00 WIB.

"Unit tempur Pos Grudo menjadi yang pertama tiba di lokasi pada pukul 06.06 WIB dan langsung melakukan pemadaman agar api tidak merambat ke bangunan di sekitarnya," kata Rokhim dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7).

Sebanyak 10 armada diterjunkan dalam proses pemadaman, terdiri atas satu unit tempur Pos Grudo, dua unit tempur Pos TVRI, dua unit tempur Rayon 1 Pasar Turi, satu unit tempur Poskotis Joyoboyo, serta empat unit Tim Rescue.

Berkat respons cepat petugas, api pokok dipadamkan pada pukul 06.15 WIB. Proses pembasahan kemudian dilakukan hingga situasi dinyatakan kondusif sekitar pukul 07.00 WIB.

Berdasarkan pendataan di lokasi, bangunan yang terbakar memiliki luas sekitar 5 x 12 meter.

Api menghanguskan seluruh toko sembako milik ET (48) warga Jalan Diponegoro. Sementara itu, toko perabotan milik BS turut terdampak dengan kerusakan pada bagian atap seluas sekitar 5 x 5 meter.