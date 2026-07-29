Sociolla Gelar Love Local 2026, Angkat 180 Brand Kecantikan Lokal Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Sociolla kembali menghadirkan kampanye Love Local 2026 bertajuk 100 persen Cantik Indonesia.

Melalui kampanye yang berlangsung pada 16 Juli hingga 19 September 2026 itu, Sociolla ingin mengajak masyarakat semakin bangga menggunakan produk kecantikan lokal yang kini dinilai mampu bersaing dari sisi kualitas, inovasi, maupun pemahaman terhadap kebutuhan konsumen Indonesia.

Co-founder & Chief Marketing Officer (CMO) Social Bella Chrisanti Indiana mengatakan Love Local bukan sekadar kampanye tahunan yang hadir setiap Agustus, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam mendukung pertumbuhan brand kecantikan lokal.

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"Momentum Hari Kemerdekaan menjadi pengingat bahwa industri kecantikan Indonesia telah berkembang sangat pesat. Melalui Love Local, kami ingin merayakan perjalanan tersebut sekaligus mempertegas komitmen jangka panjang Sociolla untuk terus menjadi mitra pertumbuhan brand lokal," ujar Chrisanti.

Menurut dia, sejak pertama kali diluncurkan pada 2021, Love Local menjadi wadah bagi brand lokal untuk meningkatkan visibilitas melalui ekosistem omnichannel, storytelling, hingga berbagai aktivitas pemasaran lintas platform.

Hingga Juni 2026, produk lokal telah mengisi sekitar 55 persen dari total produk yang tersedia di ekosistem Sociolla. Saat ini, terdapat lebih dari 180 brand lokal dengan lebih dari 6.000 SKU aktif yang dipasarkan melalui platform tersebut.

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Chrisanti menilai perkembangan itu menunjukkan bahwa produk kecantikan lokal tidak hanya bertambah dari sisi jumlah, tetapi juga semakin dipercaya konsumen.

Di ekosistem Sociolla, kategori makeup, fragrance, dan skincare menjadi produk lokal dengan permintaan tertinggi. Bahkan, hampir 99 persen produk fragrance yang tersedia berasal dari brand lokal.