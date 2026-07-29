Cuaca Ekstrem, ASDP Siapkan Penundaan Sementara Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang akan melakukan penundaan sementara operasional penyeberangan Ketapang-Gilimanuk pada waktu-waktu tertentu menyusul cuaca ekstrem yang melanda perairan Selat Bali dalam beberapa hari terakhir.

Gelombang tinggi dan angin kencang menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan tersebut demi menjaga keselamatan penumpang dan awak kapal.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Arief Eko Kurniansjah mengatakan keputusan penyesuaian operasional diambil setelah berkoordinasi dengan KSOP Kelas III Tanjung Wangi, Satpel Pelabuhan Penyeberangan BPTD Kelas II Jawa Timur, BMKG, dan kepolisian.

"Setiap keputusan operasional didasarkan pada rekomendasi cuaca maritim dari BMKG dan hasil koordinasi dengan seluruh otoritas terkait, bukan kebijakan sepihak operator," kata Arief, Selasa (28/7).

Dia menegaskan keselamatan pengguna jasa menjadi prioritas utama dalam layanan penyeberangan. Karena itu, penundaan operasional dilakukan sebagai langkah mitigasi risiko ketika kondisi cuaca belum memenuhi standar keselamatan pelayaran.

Arief menjelaskan penyesuaian operasional bersifat dinamis dan akan mengikuti perkembangan cuaca di lapangan. Layanan penyeberangan akan kembali dibuka segera setelah kecepatan angin dan tinggi gelombang berada dalam batas aman.

"Sebagai bentuk kesiapsiagaan, ASDP terus memperkuat koordinasi lintas instansi melalui pemantauan cuaca maritim secara berkala bersama BMKG agar potensi cuaca ekstrem dapat dideteksi sedini mungkin, dan keputusan operasional dapat diambil secara cepat serta tepat," kata Arief.

Selain itu, untuk mengurangi dampak terhadap distribusi logistik dan arus kendaraan, ASDP mengaktifkan buffer zone di kawasan Bulusan sebagai lokasi penampungan sementara kendaraan yang belum dapat menyeberang.