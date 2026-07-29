Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Kawasan Berikut Udara Kabur

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (29/7) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Paginya Wonosari berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siang dan sore cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya Ampelgading, Dampit, Dau, Jabung, Lawang, Ngantang, Poncokusumo, Singosari, Tirtoyudo, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 15-29 derajat celsius.