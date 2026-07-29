20 Kursi Besi Taman Surabaya Hilang, Pemkot Rugi Rp60 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat sebanyak 20 kursi besi taman sebagai fasilitas umum (fasum) hilang sejak pengadaan pada 2016. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 unit dilaporkan raib hanya sepanjang 2026.

Kepala Bidang Taman atau Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (P3KH) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Pramudita Yustiani mengatakan kasus kehilangan kursi taman mengalami peningkatan signifikan pada tahun ini.

"Pengadaan kursi kan dari 2016. Sejak 2016 itu segituan jumlahnya yang hilang. Kalau tahun ini, paling masih 10-an kalau tidak salah yang hilang," kata Pramudita saat dikonfirmasi, Selasa (28/7).

Pramudita menyebut harga satu unit kursi besi taman sekitar Rp3 juta. Dengan total 20 kursi yang hilang, kerugian yang ditanggung pemerintah diperkirakan mencapai Rp60 juta.

"Itu kan kurang lebih (harga kursi) Rp3 juta-an. Jadi, (kerugiannya) bisa dikalikan sendiri saja dengan jumlah yang hilang," ujarnya.

Dia menyayangkan maraknya aksi pencurian fasilitas umum tersebut. Menurutnya, fasilitas yang dibangun pemerintah merupakan aset bersama yang seharusnya dijaga demi kenyamanan masyarakat.

Baca Juga: Viral Penjaga Kursi Pijat di Stasiun Gubeng Dituduh Hilangkan Gelang Customer

Karena itu, DLH mengajak masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan tindakan perusakan maupun pencurian fasilitas umum.

"Mari kita melakukan pengawasan bersama jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini kembali terulang. Mari menikmati bersama fasilitas yang ada dan menjaga apa yang sudah dibangun," tuturnya.