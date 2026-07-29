Cuaca Jawa Timur 29 Juli 2026, Pagi-Malam Cerah hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (29/7).

Paginya Sumenep berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Sorenya Kota Batu berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Mojokerto, Pacitan, Pasuruan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-32 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)