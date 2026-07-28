Diduga Korsleting Listrik, 5 Kios Pasar Ngemplak Tulungagung Ludes Terbakar

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Kebakaran melanda Pasar Ngemplak, Kabupaten Tulungagung, Selasa (28/7) dini hari. Sebanyak lima kios ludes dilalap api dalam peristiwa yang diduga dipicu korsleting listrik.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Tulungagung mengerahkan tiga unit mobil pemadam kebakaran dan satu truk tangki untuk menjinakkan si jago merah.

Kepala Seksi Operasional dan Pemadaman DPKP Tulungagung Bambang Pidekso mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 04.25 WIB.

Petugas kemudian langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman.

"Kami segera menuju lokasi setelah menerima laporan untuk melakukan pemadaman," kata Bambang.

Saat tiba di lokasi, api telah membakar lima kios beserta bagian atap bangunan pasar. Petugas kemudian melakukan penyekatan agar kobaran api tidak merembet ke kios lainnya.

Proses pemadaman berlangsung hampir dua jam. Api baru berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 06.30 WIB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik yang berasal dari kulkas dan freezer di salah satu kios.