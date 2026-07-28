Tourism Malaysia Bidik Wisatawan Malang, Targetkan Pasar Baru ke Negeri Jiran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tourism Malaysia memilih Kota Malang sebagai salah satu daerah sasaran promosi wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Indonesia ke Malaysia.

Potensi pasar wisatawan dari Malang dinilai masih besar, meski selama ini promosi lebih banyak menyasar kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya.

Direktur Tourism Malaysia Jakarta Hairi Mohd Yakzan mengatakan kegiatan Malaysia Tourism Showcase (Matas) B2B Roadshow di Malang menjadi bagian dari rangkaian promosi yang sebelumnya telah digelar di sejumlah kota, seperti Serang, Bandung, dan Jayapura. Setelah Malang, kegiatan tersebut akan dilanjutkan di Lombok.

“Kenapa memilih Kota Malang karena kami melihat Malang memiliki potensi yang besar untuk kami promosikan, khususnya kepada masyarakat Kota Malang agar berwisata ke Malaysia,” kata Hairi di Malang, Selasa (28/7).

Menurutnya, Malang memiliki peluang untuk menjadi pasar baru wisatawan Malaysia. Selama ini, promosi pariwisata lebih sering dilakukan di kota besar yang sudah memiliki pasar kuat.

“Kalau berbicara kota-kota besar, kami sudah biasa melakukan promosi di Surabaya maupun Jakarta. Namun, khusus untuk Kota Malang, kami melihat ada potensi untuk meningkatkan jumlah wisatawan dari Malang yang berkunjung ke Malaysia,” ujarnya.

Hairi menyebut, Tourism Malaysia menargetkan 47 juta wisatawan internasional pada 2026. Target tersebut mencakup wisatawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Sebelumnya, sebelum terjadi krisis dunia, kami memang memiliki target khusus untuk Indonesia. Namun karena ada beberapa faktor yang berubah akibat kondisi global, saat ini kami tidak menetapkan target secara khusus untuk setiap negara,” jelasnya.