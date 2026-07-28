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Indosat Bukukan Pendapatan Rp30,7 Triliun, Jatim Jadi Basis Pelanggan Terbesar Kedua

Selasa, 28 Juli 2026 – 21:00 WIB
Indosat Bukukan Pendapatan Rp30,7 Triliun, Jatim Jadi Basis Pelanggan Terbesar Kedua - JPNN.com Jatim
Indosat Ooredoo Hutchison mencatat pendapatan Rp30,7 triliun pada Semester I 2026, naik 13,1 persen. Transformasi AI, AI Cloud, dan ekspansi jaringan 5G menjadi pendorong utama pertumbuhan perusahaan. Foto: Dok. Indosat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mencatatkan kinerja positif pada semester I 2026. Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp30,7 triliun atau tumbuh 13,1 persen secara tahunan (year on year/YoY), didorong transformasi bisnis berbasis kecerdasan artifisial (AI).

Selain pendapatan, EBITDA juga meningkat 14 persen menjadi Rp14,6 triliun dengan margin EBITDA mencapai 47,6 persen. Sementara laba bersih yang dinormalisasi melonjak 49,2 persen menjadi Rp3,2 triliun.

President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan strategi transformasi AI menjadi fondasi utama pertumbuhan perusahaan.

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"AI North Star kami mendorong pertumbuhan nilai jangka panjang dengan mentransformasi Indosat dari penyedia konektivitas menjadi perusahaan teknologi berbasis AI. Pertumbuhan double digit yang kami capai menjadi bukti kuat bahwa strategi kami berjalan baik," ujar Vikram via Zoom, Selasa (28/7).

Sepanjang semester pertama 2026, trafik data meningkat 19,9 persen YoY, sedangkan Average Revenue Per User (ARPU) naik 17,3 persen menjadi Rp46 ribu. Jumlah pelanggan seluler juga tetap kuat dengan 93,4 juta pelanggan.

Indosat juga terus memperluas investasi untuk menopang pertumbuhan jangka panjang. Salah satunya melalui pembentukan PT Infra Fiber Teknologi (IFT) bersama Arsari Group dengan pengalihan pengelolaan lebih dari 86 ribu kilometer jaringan serat optik nasional.

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Langkah tersebut menghasilkan dana sekitar Rp11,7 triliun sekaligus mengadopsi model bisnis asset-light agar perusahaan lebih fleksibel berinvestasi pada sektor strategis.

Di sisi lain, bisnis AI Cloud juga menunjukkan pertumbuhan pesat. Selama semester I 2026, pendapatan AI Cloud mencapai US$33 juta atau melampaui total pendapatan sepanjang 2025 sebesar US$28 juta.

Indosat Ooredoo Hutchison mencatat pendapatan Rp30,7 triliun pada Semester I 2026, naik 13,1 persen. Transformasi AI, AI Cloud, dan ekspansi jaringan 5G.
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TAGS   Indosat pendapatan indosat AI Cloud EBITDA Indosat ARPU Indosat

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