Ubaya Resmi Bangun Tower dan Gedung Baru Fakultas Bisnis, Ini Fasilitasnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Surabaya (Ubaya) resmi memulai pembangunan Ubaya Tower dan gedung baru Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE). Pembangunan ditandai dengan prosesi groundbreaking di Kampus Ubaya Tenggilis, Senin (27/7).

Peresmian secara simbolis dilakukan Ketua Yayasan Universitas Surabaya Darmo Handoyo bersama jajaran yayasan dan pimpinan universitas.

Rektor Ubaya Dr Benny Lianto mengatakan pembangunan tersebut menjadi salah satu proyek strategis kampus untuk meningkatkan layanan akademik sekaligus memperkuat infrastruktur pendidikan.

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Menurut dia, proyek tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak yang telah terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

"Ini merupakan pembangunan yang sangat besar. Namun, mengingat semangat dari Yayasan Universitas Surabaya, jajaran pimpinan Ubaya, dan seluruh mitra yang selama ini telah bekerja sama dengan Ubaya, saya percaya proses pembangunan akan berjalan baik dan lancar. Mari kita doakan pembangunan ini bersama-sama," kata Benny.

Ketua Yayasan Universitas Surabaya Darmo Handoyo mengatakan pembangunan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan terhadap almarhum Ketua Umum Yayasan Universitas Surabaya, Anton Prijatno, yang sejak awal menggagas proyek tersebut.

Menurut dia, pembangunan Ubaya Tower merupakan salah satu cita-cita besar Anton sebelum berpulang pada Juni lalu.

"Pembangunan ini adalah salah satu kerinduan terbesar Bapak Anton yang sudah dimulai sebelum beliau berpulang. Sekarang, kita harus mewujudkan pembangunan ini untuk mengenang jasanya," ujar Darmo.