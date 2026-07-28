Nicholas Saputra & Mondial Luncurkan Koleksi Terbaru Precious Fire, Ini Keistimewaannya

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Luxury jewelry brand Mondial kembali memperluas lini Mondial Precious Fire dengan meluncurkan koleksi terbaru yang mengusung filosofi elemen api dalam balutan karya high jewelry.

Peluncuran koleksi tersebut digelar di Bimasena, The Dharmawangsa, Jakarta sekaligus melanjutkan kolaborasi Mondial dengan aktor Nicholas Saputra sebagai Brand Ambassador sekaligus Creative Director untuk lini Mondial Precious.

Koleksi terbaru itu menjadi pengembangan dari Mondial Precious Fire yang pertama kali diperkenalkan pada Februari 2025.

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General Manager Mondial sekaligus GIA Graduate Gemologist Leslie Christian Saputra mengatakan Mondial Precious merupakan representasi komitmen perusahaan dalam menghadirkan perhiasan mewah yang memadukan filosofi, desain, dan eksplorasi warna melalui batu mulia alami.

"Melalui penambahan koleksi Mondial Precious Fire ini, kami ingin memperluas interpretasi mengenai energi api sebagai simbol ambisi, passion, dan desire yang terus berkembang," kata Leslie.

Pada koleksi terbaru ini, Mondial kembali mengandalkan perpaduan Ruby dan Blue Sapphire sebagai identitas utama. Ruby merepresentasikan keberanian, gairah, dan energi yang membara, sedangkan Blue Sapphire melambangkan ketenangan, kedalaman, dan kekuatan yang terkendali.

Konsep tersebut dihadirkan melalui tema Duality of Fire, yang menggambarkan dua karakter api dalam satu harmoni.

Menurut Leslie, tantangan terbesar dalam menghadirkan koleksi ini justru berada pada proses kurasi batu mulia. Setiap Ruby maupun Blue Sapphire memiliki karakter warna yang berbeda sehingga dibutuhkan proses seleksi yang sangat ketat agar menghasilkan gradasi warna yang harmonis dalam setiap karya.