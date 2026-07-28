KUR BRI Pamekasan Tembus Rp349,14 Miliar, Sektor Produktif Jadi Penopang Utama

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - BRI Kantor Cabang Pamekasan terus memperkuat dukungannya terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hingga Juni 2026, BRI Pamekasan telah menyalurkan KUR sebesar Rp349,14 miliar kepada 5.667 debitur di wilayah Kabupaten Pamekasan.

Pemimpin Cabang BRI Pamekasan Andri Wicaksono mengatakan, penyaluran KUR tersebut menjadi bagian dari komitmen BRI dalam mendukung program pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM.

"Dengan pembiayaan yang memadai dan akses permodalan yang lebih mudah melalui KUR, pelaku usaha di wilayah Pamekasan memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kapasitas usahanya, membuka lapangan kerja dan memperkuat daya saing ekonomi daerah," kata Andri, Selasa (28/7).

Andri menjelaskan penyaluran KUR hingga Juni 2026 didominasi sektor produktif dengan nilai mencapai Rp150,43 miliar atau sekitar 43,09 persen dari total realisasi.

Sektor tersebut meliputi perdagangan, restoran, dan hotel yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Pamekasan.

Menurutnya, dukungan pembiayaan kepada sektor produktif diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Selain itu, penyaluran KUR juga sejalan dengan program Asta Cita pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, perluasan kesempatan kerja, serta pemerataan pembangunan.