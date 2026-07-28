Mobil Sigra Terperosok ke Saluran Air di Mulyorejo Surabaya, Pengemudi Terluka

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah mobil Daihatsu Sigra terperosok ke saluran air di Jalan Dharmahusada Indah I, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Selasa (28/7) pagi.

Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi berinisial A (42) warga Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, mengalami luka pada bagian hidung dan mengeluhkan nyeri di area dada.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan kejadian diterima Command Center 112 pada pukul 05.08 WIB.

Petugas Posko Terpadu Timur bersama Tim Gerak Cepat (TGC) Timur kemudian diberangkatkan ke lokasi dan tiba sekitar pukul 05.12 WIB.

"Setibanya di lokasi, petugas mendapati satu orang korban dalam kondisi sadar. Tim kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan penanganan awal sebelum korban mendapatkan penanganan lanjutan," kata Linda dalam keterangan tertulis.

Korban selanjutnya mendapat penanganan dari tim PMI sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Universitas Airlangga (RS Unair) Surabaya untuk mendapatkan perawatan medis.

Selain mengevakuasi korban, petugas juga melakukan proses evakuasi terhadap mobil Daihatsu Sigra yang masuk ke saluran air. Proses tersebut melibatkan personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya.

"Unit kendaraan yang terperosok berhasil dievakuasi. Selanjutnya kendaraan menunggu derek dari Dinas Perhubungan untuk dibawa ke bengkel terdekat," ujarnya.