37 Dusun di Kabupaten Malang Terancam Kekeringan, BPBD Berlakukan Status Siaga Darurat

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) selama musim kemarau 2026.

Status siaga darurat tersebut berlaku selama 108 hari, mulai 15 Juni hingga 30 September 2026.

"Iya sudah (diberlakukan siaga darurat kekeringan dan karhutla)," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan, Senin (27/7).

Menurut Sadono, penetapan status siaga darurat mengacu pada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Data BPBD Kabupaten Malang mencatat potensi kekeringan mengancam 37 dusun di 20 desa yang tersebar di delapan kecamatan.

Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Pagak, Gedangan, Kalipare, Bantur, serta beberapa kecamatan lain yang masuk dalam pemetaan BPBD.

Secara rinci, potensi kekeringan tersebar di 10 dusun di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, tiga dusun di dua desa Kecamatan Pagak, tiga dusun di tiga desa Kecamatan Gedangan, 12 dusun di tiga desa Kecamatan Kalipare, serta tiga dusun di satu desa Kecamatan Bantur.

Sementara itu, potensi kebakaran hutan dan lahan diperkirakan terjadi di kawasan pegunungan yang ada di Kabupaten Malang.