Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Potensi Cerah hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKGs Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (28/7) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Pagi dan siang cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 15-29 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 4-23 kilometer per jam.