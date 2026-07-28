Cuaca Jawa Timur 28 Juli 2026, Pagi-Sore Wilayah Berikut Bakal Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (28/7).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Lumajang. wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Lumajang masih gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 14-32 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-23 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)