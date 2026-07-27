Lisa Mariana Perkenalkan Dose Recipe, Body Care Lokal dengan 6 Produk Unggulan

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Selebritas Lisa Mariana resmi meluncurkan brand perawatan tubuh Dose Recipe di PT Anjalis Group Indonesia, Ponorogo, Senin (27/7). Peluncuran tersebut menjadi penanda hadirnya Dose Recipe sebagai brand body care lokal yang menawarkan berbagai produk perawatan tubuh dengan harga terjangkau.

Acara berlangsung meriah dengan dihadiri sejumlah figur publik, di antaranya Aldi Taher, Dinar Candy, Elok Lovita, Delia Yasmin, Lala Widy, hingga Steven Pratama atau Ko Steve.

Antusiasme masyarakat juga terlihat sejak rangkaian pra-peluncuran melalui kegiatan Golden Dose Hunt yang digelar pada 25-26 Juli 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Dose Recipe membagikan 100 produk body care secara gratis yang disebar di sejumlah titik di Kabupaten Ponorogo.

Lisa mengatakan petunjuk lokasi pencarian dibagikan melalui akun Instagram resmi Lisa Mariana dan Dose Recipe sehingga masyarakat dapat berburu produk tersebut.

"Peserta yang berhasil menemukan produk juga berkesempatan memperoleh tanda tangan langsung dari Lisa Mariana dan Aldi Taher saat acara Golden Parade," ujar Lisa.

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Tak hanya itu, penyelenggara juga membagikan 500 produk Body Serum Lumino Glow Radiant Whitening Concentrated kepada masyarakat di sepanjang rute parade.

Golden Parade yang digelar pada Minggu (26/7) dipimpin langsung oleh Lisa Mariana dan Aldi Taher menggunakan mobil parade yang melintasi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Ponorogo. Ribuan warga tampak memadati sepanjang rute untuk menyaksikan parade sekaligus menyapa para artis yang hadir.