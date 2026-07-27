PKS Minta Fokus Benahi Suroboyo Bus dan Banjir, Eri: Sesuaikan Kemampuan Fiskal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, dalam rapat paripurna, Senin (27/7).

Fraksi PKS mengingatkan agar belanja modal lebih diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak, seperti transportasi publik yakni Suroboyo Bus, pengendalian banjir, pendidikan, dan kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan pentingnya penetapan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Menurutnya, pembangunan akan lebih efektif jika dilakukan secara fokus dan tuntas pada sektor tertentu.

Dia mencontohkan Pemkot dan DPRD harus menyepakati sektor mana yang menjadi fokus utama apakah penanganan banjir, pengaspalan jalan, atau pengembangan transportasi umum.

“Kalau semua sektor disentuh sekaligus dalam waktu bersamaan, tidak akan ada yang bisa selesai 100 persen. Kami lihat kemampuan fiskal daerah, lalu tentukan prioritasnya. Apakah menyelesaikan banjir atau lainnya,” ungkap Eri, Senin (27/7).

Eri menyebut dalam penentuan skala prioritas inilah yang nantinya dipikirkan dan diputuskan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Pemkot Surabaya.

"Tentunya ini akan kami bahas kembali untuk menentukan mana yang harus dikerjakan lebih dahulu,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)