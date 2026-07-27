Eri Cahyadi Pastikan Dugaan Premanisme Ngagel Rejo Diproses Hukum

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan kasus dugaan penyerobotan dan intimidasi di ruko kawasan Ngagel Rejo oleh organisasi masyarakat (ormas) diserahkan secara hukum. Pernyataan itu disampaikan seusai melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke lokasi pada Sabtu (25/7).

“Jangan menggunakan kekerasan. Indonesia ini negara hukum. Jadi, jangan mau menang sendiri dan jangan pakai kekuatan premanisme. Selesaikan lewat jalur hukum karena kalau model begini, rusak tali persaudaraan di Kota Surabaya," kata Eri.

Eri menjelaskan sengketa ini bermula saat pemilik baru membeli aset ruko di kawasan Ngagel Rejo secara sah melalui lelang resmi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dari Bank BRI.

Namun, pihak pemilik lama diduga tidak terima dan mendatangkan sekelompok orang untuk menguasai serta merusak bangunan secara sepihak. Atas insiden penguasaan paksa tersebut, Wali Kota Eri meminta pemilik ruko untuk melayangkan laporan resmi ke kepolisian agar proses penindakan dapat berjalan secara transparan dan terukur.

“Yang diambil paksa kemarin, saya minta lapornya langsung ke polisi, bukan ke Pak Wali. Biar proses hukumnya berjalan. Laporan ke kepolisian sudah masuk dan saat ini kepolisian sudah memprosesnya," jelasnya.

Eri menegaskan Pemkot Surabaya bersama Satgas Anti-Premanisme tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi praktik intimidasi yang berpotensi merusak iklim investasi dan kondusifitas Kota Pahlawan.

Dia memastikan Satgas Anti-Premanisme akan bertindak responsif jika kelompok tersebut kembali melakukan aksi penyerobotan atau mengganggu ketertiban di lokasi.

“Tugas Satgas Anti-Preman itu, ketika lokasi dikuasai (secara ilegal), kita datangi biar hal itu tidak terjadi. Kalau ada aksi seperti itu lagi, ya kamitangkap. Selesaikan saja lewat jalur hukum yang berlaku,” tegasnya.