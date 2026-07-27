Video DJ Bondowoso Digital Days 2026 Viral, Bupati Minta Maaf dan Janji Evaluasi

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Sebuah video yang memperlihatkan penampilan musik DJ dalam rangkaian Bondowoso Digital Days 2026 di Alun-Alun Bondowoso viral di media sosial.

Video berdurasi sekitar 18 detik itu menampilkan seorang perempuan berpakaian minim yang menari bersama seorang pria di atas panggung saat pertunjukan berlangsung pada Sabtu (25/7) malam.

Rekaman tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform, mulai dari Facebook, TikTok, hingga grup WhatsApp, dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat.

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Sejumlah warganet menilai penampilan tersebut kurang pantas ditampilkan dalam acara yang digelar di ruang publik karena dinilai mengandung unsur tarian yang sensual.

Lokasi pertunjukan yang berada di Alun-Alun Bondowoso juga menjadi sorotan lantaran dapat disaksikan oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak.

Diketahui, pertunjukan musik itu merupakan bagian dari rangkaian Bondowoso Digital Days 2026, agenda yang selama ini dikenal sebagai ajang promosi digitalisasi, transaksi ekonomi digital, serta penguatan ekonomi daerah.

Di sisi lain, sebagian warganet mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan cuplikan video berdurasi singkat. Mereka menilai penjelasan resmi dari panitia diperlukan agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai jalannya acara.

Menanggapi polemik tersebut, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid mengaku telah memberikan teguran kepada penanggung jawab kegiatan dan meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh.