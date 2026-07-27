Pemkot Surabaya Buka Pendaftaran Dirut KBS Secara Nasional, Inilah Kriterianya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Kota Surabaya masiu membuka pendaftaran untuk penempatan posisi Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) hingga tingkat nasional.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan pendaftaran dibuka bagi siapapun yang memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditentukan.

"Perekrutan dirut KBS yang baru ini kami buka seluas-luasnya. Kami masukkan media nasional," kata Eri ditemui, di Kantor DPRD Surabaya, Senin (27/7).

Eri menyebutkan selama ini kontenstasi pemilihan dirut hanya diikuti oleh pelamar yang tidak lolos seusai daftar di BUMD lain.

"Yang daftar kok ya itu-itu saja. Jadi, ada yang daftar di PD pasar, enggak keterima daftar ke KBS. KBS enggak keterima daftar PDAM, tetapi iki wong Surabaya mek titik yo ngene ya," katanya.

"Nah, kalau ada yang lulusan bisa daftar itu. Jadi, saya buka pendaftaran ini sampai ke media nasional," imbuh dia.

Maka dari itu, dia berharap para pendaftar tidak hanya dari Surabaya dan Jawa Timur saja.

"Saya berharap bukan hanya di lingkup Surabaya dan Jawa Timur, tetapi di seluruh nasional bisa tahu tempat, bisa tahu jika ada lowongan atau kami mencari terkait dengan BUMD. Bukan hanya KBS ya, ada PD Pasar, ada KBS yang sudah kami lakukan ya," jelasnya.