JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pemkot Surabaya Buka Pendaftaran Dirut KBS Secara Nasional, Inilah Kriterianya

Pemkot Surabaya Buka Pendaftaran Dirut KBS Secara Nasional, Inilah Kriterianya

Senin, 27 Juli 2026 – 18:30 WIB
Pemkot Surabaya Buka Pendaftaran Dirut KBS Secara Nasional, Inilah Kriterianya - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Kota Surabaya masiu membuka pendaftaran untuk penempatan posisi Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) hingga tingkat nasional.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan pendaftaran dibuka bagi siapapun yang memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditentukan.

"Perekrutan dirut KBS  yang baru ini kami buka seluas-luasnya. Kami masukkan media nasional," kata Eri ditemui, di Kantor DPRD Surabaya, Senin (27/7).

Baca Juga:

Eri menyebutkan selama ini kontenstasi pemilihan dirut hanya diikuti oleh pelamar yang tidak lolos seusai daftar di BUMD lain.

"Yang daftar kok ya itu-itu saja. Jadi, ada yang daftar di PD pasar, enggak keterima daftar ke KBS. KBS enggak keterima daftar PDAM, tetapi iki wong Surabaya mek titik yo ngene ya," katanya.

"Nah, kalau ada yang lulusan bisa daftar itu. Jadi, saya buka pendaftaran ini sampai ke media nasional," imbuh dia.

Baca Juga:

Maka dari itu, dia berharap para pendaftar tidak hanya dari Surabaya dan Jawa Timur saja.

"Saya berharap bukan hanya di lingkup Surabaya dan Jawa Timur, tetapi di seluruh nasional bisa tahu tempat, bisa tahu jika ada lowongan atau kami mencari terkait dengan BUMD. Bukan hanya KBS ya, ada PD Pasar, ada KBS yang sudah kami lakukan ya," jelasnya.

Pemkot Surabaya membuka seleksi Dirut KBS secara nasional. Wali Kota Eri Cahyadi ingin menjaring kandidat terbaik dengan kompetensi satwa dan integritas
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   KBS Kebun Binatang Surabaya Dirut KBS pendaftaran Dirut KBS Nasional pendaftaran dirut KBS

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU