Hadir di Surabaya, Bluebird Prime Tawarkan Pengalaman Naik Taksi Premium dengan BYD E6

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bluebird Prime kini resmi hadir di Surabaya dengan menggunakan armada kendaraan listrik BYD E6. Layanan ini melengkapi pilihan transportasi Bluebird yang telah lebih dulu beroperasi di Kota Pahlawan.

Kehadiran armada premium tersebut untuk menjawab mobilitas masyarakat Surabaya yang makin tinggi mendorong kebutuhan akan layanan transportasi yang tidak hanya aman dan andal, tetapi juga memberikan kenyamanan lebih selama perjalanan.

Apabila Bluebird reguler ditujukan untuk mobilitas sehari-hari, Bluebird Prime hadir sebagai pilihan bagi pelanggan yang menginginkan pengalaman perjalanan dengan tingkat kenyamanan lebih tinggi.

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Andre Djokosoetono mengatakan setiap kota memiliki karakter mobilitas yang berbeda. Namun, kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan tetap menjadi prioritas.

Menurutnya, di Surabaya, kami melihat mobilitas masyarakat yang didorong aktivitas bisnis yang tinggi, disertai kebutuhan perjalanan untuk berbagai agenda profesional maupun waktu bersama keluarga.

"Karena itu, kami menghadirkan Bluebird Prime sebagai pilihan perjalanan dengan kenyamanan lebih, yang tetap didukung standar layanan Bluebird yang telah dipercaya selama lebih dari lima dekade," ujar Andre dalam keterangan tertulis, Senin (27/7).

Bluebird Prime menawarkan sejumlah keunggulan, mulai dari kabin yang lebih lega, ruang kaki yang lebih luas, hingga kapasitas bagasi yang lebih besar dibanding layanan reguler.

Selain itu, penggunaan kendaraan listrik BYD E6 menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih senyap sehingga suasana di dalam kabin terasa lebih tenang dan nyaman selama perjalanan.