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Kronologi Kecelakaan Beruntun Truk Trailer di Pasuruan yang Menewaskan 4 Orang

Senin, 27 Juli 2026 – 17:02 WIB
Kronologi Kecelakaan Beruntun Truk Trailer di Pasuruan yang Menewaskan 4 Orang - JPNN.com Jatim
Truk trailer bermuatan kertas gulungan mengalami kecelakaan beruntun lalu nyungsep ke rumah warga di Jalan Raya Malang-Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Senin (27/7). Foto: SAR Surabaya

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah truk bermuatan gulungan kertas terjadi di Jalan Raya Malang-Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Senin (27/7). Insiden tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka-luka.

Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauhar Rizqullah Sumirat mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 05.45 WIB. Truk yang melaju dari arah Malang menuju Surabaya diduga kehilangan kendali hingga menabrak sejumlah kendaraan.

"Sopir diduga tidak bisa mengontrol laju (kendaraan) sehingga terjadi kecelakaan," kata Jauhar.

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Dia menjelaskan kronologi kecelakaan tersebut berawal dari truk bermuatan gulungan kertas menabrak kendaraan yang berada di depannya.

Setelah itu, truk melompati median jalan dan masuk ke jalur berlawanan hingga menghantam sebuah mobil tangki air serta dua sepeda motor. Akibat tabrakan tersebut, tiga orang meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Data yang kami kumpulkan hingga saat ini terdapat tiga orang meninggal dunia di titik kecelakaan pertama," ujarnya.

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Truk kemudian kembali melintasi median jalan dan terus melaju hingga menabrak sejumlah rumah warga serta sebuah sepeda motor.

Sementara itu, sopir truk sempat terjepit di dalam kabin selama proses evakuasi. Namun, setelah berhasil dievakuasi dan dilarikan ke RS Pusdik Sabhara Porong, Sidoarjo, nyawanya tidak tertolong.

Kecelakaan beruntun melibatkan truk bermuatan gulungan kertas terjadi di Jalan Raya Malang-Surabaya, Pasuruan. Empat orang meninggal dunia, termasuk sopir truk.
Sumber Antara
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