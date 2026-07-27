Sopir Truk Trailer Kecelakaan Beruntun di Pasuruan Dilaporkan Tewas, Korban Jadi 4 Orang

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Polisi menyatakan empat orang tewas dan enam lainnya terluka dalam insiden kecelakaan beruntun yang melibatkan truk trailer bermuatan gulungan kertas di Jalan Surabaya-Malang, tepatnya di Dusun Mojorejo, Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Senin (27/7) sekitar pukul 06.00 WIB.

Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauhar Rizqullah Sumirat menyatakan kecelakaan terjadi pada 05.45 WIB setelah truk yang melaju dari arah Malang menuju Surabaya dan diduga kehilangan kendali yang kemudian menabrak sejumlah kendaraan melintas dari arah berlawanan.

"Sopir diduga tidak bisa mengontrol laju (kendaraan) sehingga terjadi kecelakaan," kata Jauhar.

Dalam insiden maut tersebut, tiga orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Data yang kami kumpulkan hingga saat ini terdapat tiga orang meninggal dunia di titik kecelakaan pertama," ujarnya.

Akibat peristiwa itu, sopir truk sempat terjepit selama berjam-jam akhirnya meninggal dunia usai dievakuasi menuju RS Pusdik Sabhara Porong, Sidoarjo.

"Informasi terakhir sopir truk meninggal dunia," ungkapnya.

Kepolisian menyatakan penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Saat ini fokus utama petugas saat ini adalah mengevakuasi kendaraan, mengamankan lokasi, serta mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti.