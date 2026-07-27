Ibu Rumah Tangga Ini Buktikan Keberanian Bisa Mengubah Hidup dari Konten Digital

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hamda tak pernah membayangkan dirinya berani berbicara di depan kamera. Sebagai ibu rumah tangga dengan dua anak, kesehariannya dihabiskan untuk mengurus keluarga.

Media sosial bukanlah ruang yang akrab baginya. Bahkan, dia sempat merasa tidak memiliki kemampuan yang layak dibagikan kepada orang lain.

"Saya dulu sering merasa, saya ini bisa apa? Mau mulai sesuatu juga takut salah dan takut dilihat orang," ujar Hamda.

Perasaan itu mulai berubah ketika dia mencoba membuat konten mengenai produk digital melalui platform GameSquad.

Langkah pertamanya tidak berjalan mulus. Hamda berkali-kali mengulang proses rekaman karena gugup, bingung memilih kata, hingga merasa tidak percaya diri melihat dirinya sendiri di depan kamera.

Namun, dia memilih untuk terus mencoba. Bukan karena sudah yakin akan berhasil, melainkan ingin membuktikan bahwa dirinya masih mampu mempelajari hal-hal baru.

Seiring waktu, Hamda mulai terbiasa berbicara di depan kamera. Dia belajar menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana, memahami kebutuhan audiens, hingga merespons berbagai pertanyaan yang datang melalui media sosial.

Respons positif dari para penonton perlahan mengubah cara pandangnya terhadap diri sendiri.