Hari Anak Nasional 2026, Pertagas OEJA Edukasi Mitigasi Bencana Siswa SD di Gresik

jatim.jpnn.com, GRESIK - PT Pertamina Gas (Pertagas) melalui Operation East Java Area (OEJA) memperingati Hari Anak Nasional 2026 dengan menggelar edukasi mitigasi bencana dan budaya keselamatan bagi siswa sekolah dasar di Kabupaten Gresik.

Program bertajuk Kencana Si Udin (Kenali Bencana Sejak Usia Dini) itu digelar di SDN 40 Gresik, Sabtu (25/7), sebagai upaya membentuk generasi yang tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana.

Sebanyak 55 siswa bersama para guru mengikuti kegiatan yang melibatkan Relawan Edukasi Bencana Starside Edu, tim Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), serta Community Development Pertagas OEJA.

Para peserta mendapatkan pembelajaran interaktif melalui empat pos edukasi, yakni Pos Tas Darurat, Pos Banjir dan Pelampung Darurat, Pos Siaga Gempa, serta Pos Tata Ruang Aman.

Selain itu, tim HSSE Pertagas OEJA juga memberikan pelatihan penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan fire blanket. Para siswa dan guru diajak mempraktikkan langsung cara memadamkan api agar memiliki keterampilan dasar menghadapi kondisi darurat kebakaran.

Sebagai bentuk dukungan terhadap terciptanya lingkungan belajar yang aman, Pertagas OEJA turut menyerahkan bantuan fasilitas kesehatan berupa kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) untuk 10 ruang kelas, satu ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), serta dua ruang guru.

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Tak hanya itu, perusahaan juga menyerahkan sejumlah sarana pendukung UKS berupa ranjang pasien, alat ukur tinggi badan, timbangan badan, hingga lemari penyimpanan.

Kepala SDN 40 Gresik Nurhayati mengapresiasi kepedulian Pertagas OEJA dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah.