Evakuasi Dramatis Sopir Truk Trailer di Pasuruan, Sempat Gerakkan Tangan saat Terjepit Kabin

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Sopir truk trailer yang terlibat kecelakaan maut di jalur nasional Surabaya-Malang, tepatnya di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan telah dievakuasi dalam kondisi hidup, Senin (27/7).

Korban yang sempat terjepit di dalam kabin truk dan tertimpa puing bangunan mengalami luka berat sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena kondisi kabin truk ringsek akibat benturan keras.

"Truk berhasil ditarik menggunakan dump truck untuk memudahkan akses evakuasi," kata Nanang dalam keterangan tertulis.

Setelah akses menuju kabin terbuka, tim SAR berupaya mengeluarkan pengemudi yang masih terjepit. Di tengah proses penyelamatan, korban diketahui sempat menggerakkan tangannya sehingga memunculkan harapan bahwa dia masih hidup.

Melihat respons tersebut, tim SAR segera meminta bantuan tenaga medis dari Rumah Sakit Pusdik Brimob Watukosek untuk melakukan pemeriksaan di lokasi.

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"Hasil pengecekan menunjukkan masih ada dua tanda vital kehidupan, tetapi kondisinya lemah. Tim medis kemudian melakukan tindakan stabilisasi agar korban tidak mengalami cedera lebih lanjut," ujar Nanang.

Setelah mendapat penanganan awal, petugas mengevakuasi korban secara perlahan dari kabin yang ringsek.