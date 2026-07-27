32 Kendaraan Dinas Pemkab Ponorogo Dilelang, Ada Honda Win hingga Mobil Operasional

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menyiapkan lelang sebanyak 32 kendaraan dinas yang sudah tidak digunakan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo Zainal Arifin mengatakan, kendaraan yang akan dilelang terdiri atas 29 unit sepeda motor dan tiga unit mobil.

"Saat ini masih tahap penilaian oleh tim appraisal untuk menentukan nilai limit sebagai dasar pelaksanaan lelang," kata Zainal, Minggu (27/7).

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Menurut dia, hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar penetapan harga limit melalui Surat Keputusan (SK) Bupati sebelum diajukan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun.

Zainal menjelaskan mayoritas kendaraan yang akan dilelang merupakan kendaraan operasional dengan tahun produksi sekitar 1990 hingga 2010.

Beberapa di antaranya merupakan sepeda motor Honda Win dan Yamaha YT yang selama ini sudah tidak lagi digunakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain kendaraan dinas, Pemkab Ponorogo juga berencana melelang sejumlah aset elektronik yang sudah tidak layak pakai.

Aset tersebut meliputi pendingin ruangan (AC), kipas angin, hingga perangkat komputer.