FK Unair Terjunkan 451 Mahasiswa untuk Baksos IMPULSE 2026 di Wonosalam Jombang

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Sebanyak 451 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) resmi memulai kegiatan Bakti Sosial (Baksos) Neuron's Initiative for Medical Promotion, Upliftment, Literacy, Service, and Empowerment (IMPULSE) 2026 di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Sabtu (25/7).

Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut akan berlangsung selama empat hari, mulai 25 hingga 28 Juli 2026, dengan pelaksanaan di sejumlah desa di Kecamatan Wonosalam.

Ketua Pelaksana IMPULSE 2026 M Azalini Bara berharap seluruh rangkaian kegiatan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berjalan selaras dengan kebutuhan daerah.

"Kami berharap Baksos IMPULSE 2026 ini membawa manfaat nyata bagi warga. Kami juga memohon arahan dari Bapak Camat dan Kepala Desa agar seluruh program dapat berjalan optimal serta tepat sasaran," ujar Azalini.

Perwakilan Pemerintah Desa Wonosalam, Kepala Dusun Pucangrejo Ganda Firmanto, menyambut baik kehadiran ratusan mahasiswa FK Unair. Dia berharap kegiatan tersebut tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga dapat berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

"Mudah-mudahan apa yang dilakukan selama di Desa Wonosalam bisa membawa dampak positif bagi warga desa dan seluruh masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan di tahun-tahun selanjutnya," katanya.

Ganda juga mengajak para mahasiswa aktif berinteraksi dengan masyarakat selama berada di rumah singgah untuk memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat dan lingkungan yang bersih.

Sementara itu, Camat Wonosalam Yudha Asmara mengaku bangga wilayahnya menjadi lokasi pelaksanaan Baksos IMPULSE 2026. Menurut dia, kehadiran ratusan mahasiswa sangat berarti mengingat Wonosalam merupakan kecamatan dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Kabupaten Jombang.