Truk Trailer Seruduk Kendaraan lalu Nyungsep ke Rumah Warga di Pasuruan, 3 Orang Tewas

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Kecelakaan maut terjadi di jalur nasional Surabaya-Malang, tepatnya di Dusun Mojorejo, Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Senin (27/7) sekitar pukul 06.00 WIB.

Sebuah truk trailer bermuatan gulungan kertas menghantam sejumlah kendaraan sebelum terguling dan nyungsep ke permukiman warga di tepi jalan. Tiga orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tersebut.

Tuk trailer melaju dari arah Malang menuju Surabaya. Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak truk Colt Diesel yang berada di depannya.

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Benturan keras membuat sejumlah sepeda motor yang berada di depan truk Colt Diesel ikut terseret. Truk trailer kemudian kembali menghantam sebuah truk tangki hingga terguling sebelum oleng ke sisi kiri jalan dan menabrak beberapa rumah warga.

Truk baru berhenti setelah masuk ke area permukiman. Muatan gulungan kertas yang dibawanya berserakan di sekitar lokasi, sementara sejumlah korban tergeletak di badan jalan.

Kanit Lantas Polsek Gempol Ipda Bagus mengatakan hingga saat ini tercatat tiga orang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.

"Korban meninggal dunia di lokasi sebanyak tiga orang. Sementara beberapa korban luka telah dibawa ke rumah sakit," ujarnya.

Salah seorang saksi mata Holidi (48) warga Malang mengaku melihat langsung detik-detik setelah kecelakaan terjadi saat melintas di lokasi menggunakan mobil.