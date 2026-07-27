Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Cerah hingga Berangin, Malam Gerimis di Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKGs Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (27/7) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Pagi dan siang cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cerah dan berangin di seluruh kawasan.

Malamnya Ampelgading hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-29 derajat celsius.