Bocah 7 Tahun Tewas Seusai Motor yang Ditumpangi Tabrak Truk di Benowo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang anak berusia 7 tahun berinisial IL meninggal dunia setelah sepeda motor yang ditumpanginya menabrak truk sampah di Jalan Raya Benowo, Surabaya, Minggu (26/7) siang.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polrestabes Surabaya Iptu Supriyono mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu, sepeda motor bernopol L 5060 yang dikendarai RO (35) warga Jalan Balongsari, melaju dari arah barat ke timur.

Dalam perjalanan, RO membonceng dua anaknya. Korban IL duduk di bagian depan, sedangkan F (2) berada di belakang pengendara.

Supriyono menjelaskan kecelakaan bermula ketika sebuah truk yang juga melaju dari arah barat ke timur berhenti di sisi jalan karena sopir hendak menerima telepon.

“Sopir truk berjalan dari arah barat ke timur berhenti ke tepi untuk menerima telepon,” kata Supriyono saat dikonfirmasi.

Diduga kurang memperhatikan kondisi sekitar, sepeda motor yang dikendarai RO kemudian menabrak bagian belakang truk.

“Akibat kejadian itu, korban IL mengalami luka dan meninggal dunia. Sementara itu, pengemudi mengalami luka pada tangan kiri,” ujar Supriyono.

Korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. (mcr23/jpnn)