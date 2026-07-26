Perhutani Bangun Sekat Bakar 4,5 Km di Gunung Lawu untuk Tekan Risiko Karhutla

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Perum Perhutani KPH Lawu Ds memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Lawu dengan membangun sekat bakar sepanjang 4,5 kilometer di jalur pendakian Cemoro Sewu, Kabupaten Magetan.

Sekat bakar atau ilaran dibuat sebagai penghalang untuk mencegah api merambat lebih luas jika kebakaran terjadi selama musim kemarau. Pengerjaannya dibagi ke dalam tiga titik agar proses pembukaan jalur dapat dilakukan lebih cepat.

Wakil Administratur KPH Lawu Ds Hermawan mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang.

"Kegiatan ini merupakan mitigasi awal untuk mengantisipasi kebakaran hutan. Bersama Masyarakat Peduli Api, Polres, Kodim, BPBD, dan masyarakat kami membuat ilaran sebagai pemutus api apabila terjadi kebakaran,” ujar Hermawan, Minggu (26/7).

Menurutnya, pengalaman kebakaran besar di Gunung Lawu pada 2023 menjadi evaluasi penting. Saat itu, api tidak hanya merusak kawasan hutan, tetapi juga memutus jaringan pipa yang menyalurkan air dari sumber mata air pegunungan ke permukiman warga.

Karena itu, perlindungan terhadap kawasan hutan kini tidak hanya difokuskan pada vegetasi, tetapi juga sumber mata air dan infrastruktur penyalurannya yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain membangun sekat bakar, Perhutani meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pendaki.

Petugas terus mengimbau pengunjung agar tidak menyalakan api di dalam kawasan hutan karena kondisi vegetasi yang mudah terbakar, terutama hutan cemara.

"Saat ini kondisi kerinyu masih hijau. Harapannya vegetasi tetap bertahan hingga musim hujan datang sehingga risiko kebakaran dapat ditekan,” kata Hermawan.