Jelang Laga Persebaya Vs Persija, 2.586 Personel Gabungan Amankan Stadion GBT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 2.586 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan seluruh pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (26/7).

Ribuan personel tersebut disiagakan untuk memastikan pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar, termasuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas menuju stadion.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan personel pengamanan berasal dari unsur Polri, TNI, Pemerintah Kota Surabaya, Brimob, hingga bantuan kendali operasi (BKO) dari sejumlah polres di Jawa Timur.

"Untuk saat ini kami melaksanakan pengamanan dengan jumlah personel kurang lebih 2.586 personel yang disebar di beberapa titik. Tujuannya menciptakan rasa aman serta ketertiban selama jalannya pertandingan Piala Presiden," kata Hadi di Surabaya, Minggu (26/7).

Menurut dia, kekuatan pengamanan terdiri atas 1.337 personel Polda Jawa Timur, 772 personel Polrestabes Surabaya, 224 personel TNI, dan 253 personel dari Pemerintah Kota Surabaya.

Hadi menjelaskan seluruh personel ditempatkan di sejumlah titik strategis, mulai dari akses masuk menuju Stadion GBT hingga lokasi pengaturan lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan sebelum maupun setelah pertandingan.

Dia mengimbau seluruh suporter dan penonton mematuhi arahan petugas serta mengikuti rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan.

"Ikuti petunjuk serta arahan yang sudah disosialisasikan oleh panitia maupun kepolisian, terutama terkait arah masuk ke GBT," ujarnya.