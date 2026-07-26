Cuaca Malang Hari ini, Pagi Hingga Sore Diramalkan Cerah-Berawan, Malam Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKGs Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (26/7) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah di seluruh kawasan.

Sore dan cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Pagi sampai sore cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-32 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 27 kilometer per jam.