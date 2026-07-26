Cuaca Surabaya Hari ini, Diramalkan Cerah Hingga Berawan dari Pagi Sampai Malam
Minggu, 26 Juli 2026 – 10:25 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (26/7).
Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.
Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
Sorenya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
Malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-35 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.
Ramalan cuaca Surabaya hari ini, pagi sampai malam bakal cerah di seluruh kawasan.
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