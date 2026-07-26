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Komisi VI DPR Dukung Konsolidasi BUMN Maritim, PT PAL Jadi Motor Industri Kapal Nasional

Minggu, 26 Juli 2026 – 10:05 WIB
Komisi VI DPR Dukung Konsolidasi BUMN Maritim, PT PAL Jadi Motor Industri Kapal Nasional - JPNN.com Jatim
Komisi VI DPR RI mendukung konsolidasi BUMN maritim yang dipimpin PT PAL Indonesia untuk memperkuat industri galangan kapal, modernisasi armada, dan meningkatkan daya saing maritim nasional. Foto: Dok. PT PAL

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komisi VI DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap transformasi dan sinergi antar-BUMN sektor maritim sebagai langkah strategis memperkuat ekosistem maritim nasional.

Dukungan itu mengemuka dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Surabaya, Jumat (24/7), yang mempertemukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, BP BUMN, PT PAL Indonesia, PT PELNI, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), serta PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB).

Pertemuan tersebut membahas penyelarasan strategi konsolidasi galangan kapal nasional, revitalisasi armada, modernisasi pelabuhan, hingga optimalisasi aset negara.

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Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan industri maritim yang kuat, terintegrasi, dan memiliki daya saing tinggi.

Menurutnya, transformasi BUMN harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi negara sekaligus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

"Kami berharap dari pertemuan ini lahir langkah-langkah produktif untuk memperkuat sektor maritim nasional. Fungsi pengawasan DPR harus mampu memastikan transformasi BUMN memberikan nilai tambah bagi bisnis dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat," ujar Anggia.

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Komisi VI DPR RI juga menyatakan dukungan terhadap konsolidasi BUMN galangan kapal yang dipimpin PT PAL Indonesia.

Langkah tersebut dinilai strategis untuk memperkuat industri galangan kapal nasional melalui optimalisasi aset, penguatan pembiayaan, serta peningkatan pemanfaatan fasilitas galangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan armada nasional.

Komisi VI DPR RI mendukung konsolidasi BUMN maritim yang dipimpin PT PAL Indonesia untuk memperkuat industri galangan kapal.
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TAGS   DPR RI PT PAL BUMN Maritim Konsolidasi BUMN Industri Galangan Kapal PT PELNI Asdp

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