Cuaca Jawa Timur 26 Juli 2026, Pagi dan Siang Cerah-Berawan, Sore dan Malam Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (26/7).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah dan cerah berawan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Sorenya Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Bojonegoro, Bondowoso, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Lumajang, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Pasuruan, Situbondo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 11-34 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)