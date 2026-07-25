SIER Perkuat Kolaborasi dengan Pemkot Surabaya untuk Riset dan Inovasi Berkelanjutan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menegaskan komitmennya mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam membangun ekosistem lingkungan yang berkelanjutan melalui penguatan riset, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Program Pembangunan Kota Surabaya dalam rangka Festival Riset dan Inovasi yang digelar di Kebun Raya Mangrove (KRM) Surabaya, Sabtu (25/7).

MoU ditandatangani Staf Ahli Wali Kota Surabaya Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, drg Bisukma Kurniawati, M.Kes., yang mewakili Pemkot Surabaya bersama Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT SIER Rizka Syafittri Siregar.

Turut hadir Komisaris PT SIER Arif Budi Santoso dan Indra Nur Fauzi, Direktur Kelembagaan Ahmad Fahrudin, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Jefri Ikhwan Ma'arif, serta Direktur Operasi Yohanes Deddy Setiawan.

Plt Direktur Utama PT SIER Rizka Syafittri Siregar mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara kawasan industri dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Menurutnya, SIER yang merupakan anggota Holding BUMN Danareksa memandang Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Surabaya sebagai mitra penting dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi.

"Ekosistem lingkungan yang dikolaborasikan dengan inovasi dan teknologi akan menjadi daya dukung sekaligus daya dorong bagi keberlanjutan. Karena itu kami sangat mendukung upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga keberlangsungan ekosistem lingkungan melalui penguatan riset, teknologi, dan inovasi," ujar Rizka.

Dia menjelaskan ruang lingkup kerja sama tersebut cukup luas dan akan menjadi dasar bagi berbagai program kolaborasi antara SIER dengan perangkat daerah maupun institusi di bawah Pemkot Surabaya.