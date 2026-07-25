PT PAL dan ASDP Perkuat Sinergi untuk Tingkatkan Keandalan Armada Nasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT PAL Indonesia memperkuat sinergi dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) guna mendukung keandalan armada dan menjaga konektivitas transportasi laut nasional.

Kolaborasi kedua BUMN itu diwujudkan melalui pemeliharaan dan docking kapal milik ASDP di fasilitas PT PAL Indonesia.

Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam kunjungan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo bersama Wakil Direktur Utama Yossianis Marcianis dan jajaran manajemen ke PT PAL Indonesia.

Rombongan diterima langsung oleh Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod bersama jajaran direksi dan manajemen.

Selain membahas penguatan dukungan PT PAL terhadap operasional ASDP, kedua belah pihak juga meninjau proses pemeliharaan dan docking KM Mahkota Nusantara yang tengah dikerjakan di fasilitas PT PAL.

Kaharuddin mengatakan sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya konsolidasi BUMN untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset, fasilitas, dan kompetensi industri nasional.

Baca Juga: Kapal Selam hingga Frigate Merah Putih Jadi Fokus KKIP Saat Kunjungi PT PAL

"Sinergi ini mencerminkan semangat konsolidasi BUMN dalam mengoptimalkan aset, fasilitas, dan kompetensi nasional. PT PAL Indonesia siap menjadi mitra strategis dalam menjaga kesiapan armada ASDP sekaligus memperkuat kemandirian industri maritim Indonesia," ujar Kaharuddin.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri galangan kapal nasional sehingga dapat menjadi penopang utama kebutuhan transportasi laut Indonesia.