Emil Dardak: Ekonomi Jatim Tetap Tumbuh Positif Meski 4.400 Pekerja Terancam PHK

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan kondisi ekonomi daerah masih berada di jalur positif meski sekitar 4.400 pekerja berpotensi terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan sektor manufaktur masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut.

"Secara makro pertumbuhan ekonomi Jatim baik. Pertumbuhan sektor manufaktur juga berada di atas rata-rata. Justru yang mengerek pertumbuhan ekonomi kita adalah manufaktur," kata Emil di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur, Surabaya, Jumat (24/7).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh 5,96 persen secara tahunan (year on year/yoy), tertinggi di Pulau Jawa.

Industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa Timur dengan porsi mencapai 31,45 persen.

Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen. Sementara itu, sektor industri menyerap sekitar 14,38 persen dari total 24,25 juta penduduk yang bekerja.

Meski demikian, Emil mengakui kondisi positif secara makro tidak selalu mencerminkan situasi yang terjadi pada masing-masing perusahaan.

Menurutnya, persoalan internal perusahaan maupun tekanan ekonomi global dapat memicu masalah di tingkat mikro yang berdampak langsung terhadap ribuan tenaga kerja.