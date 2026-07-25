PT DAM Percepat Transformasi PT PAL, Perkuat Kemandirian Industri Maritim Nasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Danantara Asset Management (DAM) menegaskan komitmennya mendukung percepatan transformasi PT PAL Indonesia sebagai aset strategis nasional dalam memperkuat kemandirian industri maritim Indonesia.

Komitmen tersebut disampaikan Komisaris Utama PT DAM Rabin Indrajad Hattari saat melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris PT DAM ke PT PAL Indonesia.

Rabin mengatakan, transformasi PT PAL perlu diperkuat melalui tata kelola perusahaan yang sehat, optimalisasi teknologi, serta percepatan berbagai program strategis agar mampu meningkatkan daya saing industri galangan kapal nasional.

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"Seiring meningkatnya penugasan strategis dari pemerintah, perusahaan harus didukung oleh korporasi yang sehat, tata kelola yang baik, serta pemanfaatan teknologi yang mampu meningkatkan daya saing secara berkelanjutan," ujar Rabin.

Dia mengapresiasi sistem manajemen proyek PT PAL yang dinilai mampu menjaga disiplin pelaksanaan berbagai proyek strategis nasional.

Menurutnya, PT DAM juga akan terus mendorong dukungan pemerintah terhadap program-program strategis PT PAL agar transformasi perusahaan berjalan lebih cepat dan memberikan kontribusi lebih besar bagi industri maritim nasional.

"Keberhasilan transformasi harus terus dipercepat melalui penguatan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan adopsi teknologi sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengatakan transformasi perusahaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas, tetapi juga membangun ekosistem industri maritim yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.