Dua Motor Bertabrakan di HR Muhammad Surabaya, Korban Alami Luka hingga Patah Tulang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua pengendara sepeda motor mengalami luka-luka setelah terlibat kecelakaan di Jalan HR Muhammad, Surabaya, Sabtu (25/7) pagi.

Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 08.15 WIB di depan SPBU Jalan HR Muhammad, tepatnya di jalur menuju Universitas Petra.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan, korban masing-masing berinisial N (34), perempuan asal Rungkut, dan RDP (23), laki-laki asal Purwosari, Bojonegoro.

"Petugas menerima laporan kejadian pukul 08.15 WIB. Lokasi di Jalan HR Muhammad depan SPBU yang mengarah ke Petra," kata Linda dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan informasi yang diterima, N mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, sedangkan RDP mengendarai Honda Supra. Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan masih belum diketahui.

Saat tim BPBD Surabaya tiba di lokasi, kedua korban ditemukan tergeletak di badan jalan dalam kondisi sadar.

"Petugas tiba di lokasi, kedua korban dalam kondisi sadar," ujar Linda.