PLN Bikin Greenhouse Melon di Malang Makin Canggih, Penyiraman hingga Nutrisirr Otomatis

jatim.jpnn.com, MALANG - PLN melalui PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek (PUSMANPRO) meluncurkan program Smart Farming berbasis Internet of Things (IoT) di Desa Kluwut, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) itu ditujukan untuk mendukung pengembangan greenhouse melon yang dikelola BUMDes Sumber Makmur.

Program tersebut menjadi solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi petani. Selama ini proses budidaya melon, mulai dari penyemprotan, pencampuran nutrisi, hingga pemantauan kondisi lingkungan masih dilakukan secara manual. Selain itu, pasokan listrik yang digunakan juga masih menumpang dari rumah warga sehingga rentan terganggu saat terjadi pemadaman.

Melalui program tersebut, PLN memasang jaringan listrik sekaligus menghadirkan sistem otomatisasi pertanian berbasis IoT yang mampu mengendalikan proses budidaya secara lebih efisien.

Teknologi itu memanfaatkan sensor kelembapan tanah, suhu, dan cuaca yang dipasang di area greenhouse. Seluruh data dikirim secara real-time ke perangkat pintar milik petani. Ketika kelembapan tanah menurun, sistem secara otomatis mengaktifkan irigasi tetes sekaligus menyalurkan nutrisi langsung ke area perakaran tanaman.

Selain bantuan peralatan, PLN juga memberikan pelatihan teknis dan pendampingan pemasaran kepada 14 petani sebagai penerima manfaat utama. Sebanyak 68 anggota Karang Taruna juga dilibatkan sebagai penerima manfaat lanjutan yang dipersiapkan menjadi operator teknologi pertanian di masa depan.

Peresmian program dihadiri Camat Wonosari A.K. Wisnu Aji, Plt Kepala Dusun Ngrejo Efendi, Ketua BPD Desa Kluwut Purjoko, Babinsa Serda Johan Arianto, Bhabinkamtibmas Bripka Yudi Purwanto, Ketua BUMDes Sumber Makmur Vincensius Sari, perwakilan AUN Foundation Yunan Miftahul Alam, serta jajaran PT PLN (Persero) PUSMANPRO.

Camat Wonosari AK Wisnu Aji mengapresiasi program tersebut. Menurutnya, penerapan teknologi modern di sektor pertanian diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjadi contoh bagi petani lainnya.

“Program ini diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menjadi inspirasi bagi petani-petani lainnya,” ujarnya.