Pria di Lamongan Ditemukan Tewas di Gunung Kendil, Polisi Ungkap Hasil Pemeriksaan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Seorang pria berinisial MDR (30) ditemukan tewas di kawasan Gunung Kendil, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Warga Dusun Penanjan, Desa Paciran itu sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak 15 Juli 2026 setelah meninggalkan rumah dan tidak kembali.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan jenazah korban ditemukan pada Kamis (23/7) sekitar pukul 10.30 WIB setelah tim gabungan yang terdiri atas keluarga, sukarelawan, dan personel Polsek Paciran melakukan pencarian di kawasan Gunung Kendil.

Pencarian dilakukan setelah adanya informasi dari warga yang mencurigai keberadaan korban di lokasi tersebut.

Selanjutnya, petugas bersama sukarelawan mengevakuasi jenazah untuk dibawa ke Puskesmas Paciran guna menjalani pemeriksaan luar sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

Hasil pemeriksaan luar yang dilakukan tenaga medis di Puskesmas Paciran menunjukkan tidak ada indikasi korban menjadi korban penganiayaan.

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“Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat penganiayaan,” kata Hamzaid, Jumat (24/7).

Menurut Hamzaid, keluarga korban menolak dilakukan autopsi. Polisi pun memastikan pemeriksaan luar tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.