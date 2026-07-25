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Pria di Lamongan Ditemukan Tewas di Gunung Kendil, Polisi Ungkap Hasil Pemeriksaan

Sabtu, 25 Juli 2026 – 11:06 WIB
Pria di Lamongan Ditemukan Tewas di Gunung Kendil, Polisi Ungkap Hasil Pemeriksaan - JPNN.com Jatim
Foto Arsip : Personel Polsek Paciran bersama relawan saat mengevakuasi jasad seorang pria dari jurang Gunung Kendil, Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Korban yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak 15 Juli 2026 ditemukan meninggal dunia, sementara hasil pemeriksaan luar menyatakan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. ANTARA/HO-Polres Lamongan. (ANTARA/Alimun Khakim)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Seorang pria berinisial MDR (30) ditemukan tewas di kawasan Gunung Kendil, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Warga Dusun Penanjan, Desa Paciran itu sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak 15 Juli 2026 setelah meninggalkan rumah dan tidak kembali.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan jenazah korban ditemukan pada Kamis (23/7) sekitar pukul 10.30 WIB setelah tim gabungan yang terdiri atas keluarga, sukarelawan, dan personel Polsek Paciran melakukan pencarian di kawasan Gunung Kendil.

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Pencarian dilakukan setelah adanya informasi dari warga yang mencurigai keberadaan korban di lokasi tersebut.

Selanjutnya, petugas bersama sukarelawan mengevakuasi jenazah untuk dibawa ke Puskesmas Paciran guna menjalani pemeriksaan luar sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

Hasil pemeriksaan luar yang dilakukan tenaga medis di Puskesmas Paciran menunjukkan tidak ada indikasi korban menjadi korban penganiayaan.

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“Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat penganiayaan,” kata Hamzaid, Jumat (24/7).

Menurut Hamzaid, keluarga korban menolak dilakukan autopsi. Polisi pun memastikan pemeriksaan luar tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Polres Lamongan memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada pria yang ditemukan meninggal di Gunung Kendil, Paciran.
Sumber Antara
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TAGS   penemuan mayat korban hilang lamongan penemuan jasad lamongan gunung kendil polres lamongan

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