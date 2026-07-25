KBS Akui Ada Satwa Mati, Sebut Terjadi Secara Alami dan Masih dalam Batas Wajar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) mengakui terdapat satwa yang mengalami kematian dalam periode pengelolaannya.

Namun, manajemen memastikan kematian tersebut terjadi secara alami dan bukan disebabkan oleh kelalaian dalam perawatan.

Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS Nurika Widyasanti, mengatakan kematian satwa merupakan bagian dari dinamika pengelolaan lembaga konservasi.

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Menurutnya, angka kematian satwa dari tahun ke tahun tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.

“Kalau dibandingkan antara tahun per tahun, sebenarnya tidak terlalu signifikan perubahannya. Dari sisi jumlah kematian atau mortalitas masih dalam kategori yang wajar,” ujar Nurika, Jumat (24/7).

Dia menegaskan setiap satwa yang berada di bawah pengelolaan PDTS KBS tetap mendapatkan perawatan sesuai standar kesejahteraan satwa (animal welfare).

Menurutnya, berbagai upaya dilakukan mulai dari pemberian pakan, pemeliharaan kesehatan, hingga pemantauan perilaku satwa.

“Adapun terjadinya satwa mati itu pastinya sesuatu hal yang normal, bukan menjadi suatu kematian yang dikarenakan kelalaian dan lain sebagainya,” katanya.