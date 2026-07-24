Shine Harmony Choir Raih Juara di China, Pelajar Jatim Diguyur Penghargaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan kepada para pelajar yang tergabung dalam Shine Harmony Choir (Gitabumi Shine Voices) setelah sukses mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional Voice of Youth IQIYI TV China 2026.

Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu diserahkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Ruang Sabha Nugraha, Dinas Pendidikan Jawa Timur, Jumat (24/7).

Shine Harmony Choir mendapat undangan tampil sebagai wakil Indonesia setelah menyandang gelar Champion World Choir Games 2023.

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Pada kompetisi yang berlangsung di Tiongkok pada 22-26 Mei 2026 itu, tim asal Kabupaten Sidoarjo tersebut berhasil menjadi juara Battle Round usai mengalahkan Voice of Youth Choir dari Tiongkok.

Emil mengaku mengetahui prestasi tersebut setelah penampilan Shine Harmony Choir viral di media sosial dan mendapat perhatian dari salah satu personel grup K-Pop NCT.

“Saya melihat di lini masa media sosial ada salah satu personel NCT yang mengunggah penampilan choir ini. Setelah saya telusuri, ternyata mayoritas anggotanya berasal dari Jawa Timur. Ini merupakan kolaborasi Gita Bumi dan Shine Harmony,” kata Emil.

Menurut dia, anggota paduan suara tersebut berasal dari sekitar 13 sekolah di Jawa Timur, mulai Surabaya, Sidoarjo hingga Malang.

Keberhasilan itu dinilai menjadi bukti bahwa pelajar Jawa Timur mampu bersaing di panggung internasional.