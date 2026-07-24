Tertarik Dunia Film? Umsura Buka Prodi Baru dengan Kurikulum AI dan Industri Digital

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) resmi membuka Program Studi (Prodi) S1 Film dengan konsentrasi Industri Digital mulai Tahun Akademik 2026/2027. Prodi baru itu dihadirkan untuk menjawab kebutuhan industri kreatif yang terus berkembang seiring pesatnya transformasi teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).

Pembukaan Prodi S1 Film ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 729/B/O/2026 tentang Izin Pembukaan Program Studi Film Program Sarjana di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Prodi tersebut berada di bawah naungan Fakultas Pendidikan, Komunikasi, dan Sains (FPKS) Umsura.

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Dengan demikian, FPKS kini mengelola sembilan program studi, mulai dari Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, PG PAUD, PGSD, Desain Komunikasi Visual (DKV), Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Profesi Guru (PPG), hingga Prodi S1 Film.

Dekan FPKS Umsura Achmad Hidayatullah mengatakan pembukaan Prodi Film merupakan respons terhadap kebutuhan industri kreatif yang kini tidak hanya membutuhkan tenaga terampil, tetapi juga sumber daya manusia yang mampu menghadirkan inovasi.

"Di tengah derasnya perkembangan industri kreatif dan teknologi digital, kita membutuhkan sineas yang bukan hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki ketajaman dalam menggali narasi dan pesan sosial. Karena itu, dibutuhkan sineas dengan kapasitas intelektual yang kuat," ujar Dayat, Jumat (24/7).

Menurut dia, salah satu keunggulan Prodi Film Umsura adalah integrasi Artificial Intelligence (AI), creator economy, dan Intellectual Property (IP) sebagai pilar utama dalam proses pembelajaran.

Mahasiswa tidak hanya belajar memproduksi film, tetapi juga dibekali kemampuan membangun kekayaan intelektual, mengembangkan bisnis kreatif, hingga memanfaatkan AI dalam proses produksi.