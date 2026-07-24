Warga Mulyorejo Tolak Indekos, Sebut Perda Surabaya Larang di Kawasan Permukiman

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga RW 11 Kelurahan Mulyorejo, Surabaya menolak keberadaan usaha indekos skala besar di lingkungan permukiman. Penolakan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak.

Kuasa hukum warga RW 11 Mulyorejo Jozua Poli mengatakan aturan tersebut secara tegas melarang usaha indekos skala besar berdiri di kawasan yang diperuntukkan sebagai zona perumahan.

"Dalam aturan tersebut, kawasan zona perumahan secara tegas dilarang untuk diperuntukkan sebagai lokasi usaha indekos skala besar," kata Jozua di Surabaya, Kamis (23/7).

Dia menjelaskan Perda Nomor 4 Tahun 2026 membedakan antara rumah kos dan indekos.

Rumah kos merupakan tempat tinggal utama yang sebagian kamarnya disewakan, sedangkan indekos merupakan bangunan komersial dengan banyak kamar yang seluruhnya disewakan untuk tujuan bisnis.

Selain melarang pendirian indekos di zona perumahan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), perda tersebut juga mengatur sejumlah persyaratan bagi usaha indekos di luar kawasan permukiman.

Beberapa ketentuan itu di antaranya luas bangunan maksimal 300 meter persegi, wajib menyediakan lahan parkir di dalam area bangunan, penghuni harus satu jenis kelamin atau keluarga, serta dilarang menyewakan kamar secara harian.

Jozua menyebut kawasan Dharmahusada Permai Blok V selama ini dikenal sebagai kawasan hunian yang nyaman dan strategis karena berada di sekitar kawasan pendidikan, seperti Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), serta pusat perbelanjaan Galaxy Mall.